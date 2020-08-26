В РФ создали искусственный интеллект, способный "видеть" сквозь стены

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Фото: depositphotos/Jirsak
На форуме "Сильные идеи для нового времени" специалисты из Симферополя представили проект машинного зрения, которое может распознавать объекты сквозь стены, дождь и туман, сообщает РИА Новости со ссылкой на фонд Росконгресс.
Машинное зрение основано на принципах радиооптики с применением искусственных нейронных сетей. Эксперты отмечают перспективность идеи, поскольку в 2021 году искусственный интеллект фактически выходит на рынок.
Разработка ЭМИИА (образовано от слов "электромагнитное излучение" и "искусственный интеллект"), умеет распознавать объекты сквозь стены, туман и дождь, а также в темное время суток. Дальность распознавания на открытом пространстве – до 300 метров.
Система видит обстановку на дороге за счет эффекта Доплера: радиоволна меняется при движении объектов, а антенна фиксирует искажения длин и частот и передает данные нейросети. Искусственный интеллект распознает людей, автомобили и животных. Также он способен вычислить скорость объекта, его координаты и направление движения.
Предполагается, что искусственный интеллект заменит более 30% датчиков, сенсоров и средств навигации. Если система распознает объект в опасной близости от автомобиля, она подает водителю звуковой сигнал.
Гендиректор ЭМИИА Владимир Старостин отмечает, что система позволяет беспилотным автомобилям распознать объект намного быстрее и точнее, существенно увеличить безопасность и перейти на уровень автономности 4-5.
Планируется, что уже в конце 2021 – начале 2022 года сервис станет доступен для водителей и разработчиков в магазинах приложений.
Ранее на форуме "Армия-2020" представили мобильный радиолокационный комплекс, который позволяет определять местонахождение человека под завалами разрушенных зданий по его дыханию или движению. Прибор также вычисляет расстояние до пострадавшего.
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