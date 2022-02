Водитель ведет свой автомобиль, оставаясь при этом дома? Уже реальность

Водитель сидит дома и при этом ведет реальный автомобиль по реальным дорогам. Выдумка или уже реальность? Правда ли, что такую систему уже собираются внедрить в такси? На все вопросы ответит колонка обозревателя Николая Гринько.

Калифорнийский стартап Voyage представил свою разработку – систему Telessist, позволяющую управлять автомобилем удаленно. Инженерами создан макет автомобиля, размещаемый на базе и использующий обратную связь с реальным авто. Это позволяет оператору удаленно управлять подключенным автомобилем, передвигающимся по улицам города.

Командный модуль представляет собой имитацию водительского места, оснащенную стандартными органами управления: рулем, педалями газа и тормоза и так далее. Для наблюдения за дорогой и окружающей обстановкой предназначено несколько компьютерных дисплеев, которые показывают картинку с видеокамер, установленных на управляемой машине.

Задержка при трансляции команд не превышает 100 миллисекунд, и этого оказалось достаточно для безопасной езды, правда, со скоростью не выше 40 километров в час.



Если в процессе вождения связь неожиданно обрывается, реальный автомобиль автоматически снижает скорость и паркуется, поскольку он оборудован системой автопилотирования.



Переговоры о пробной реализации проекта ведутся с одной из служб такси, базирующейся во Флориде.

Идея, как нам кажется, буквально витала в воздухе, и даже немного странно, что никто не додумался до этого раньше. Над беспилотными автомобилями сейчас работает сразу несколько компаний, но все они сталкиваются с одинаковыми проблемами: искусственный интеллект способен управлять машиной только в идеальных условиях – на ровном асфальте, в хорошую погоду и при хорошо различимой разметке.

Любые отклонения от этих условий приводят к тому, что программы начинают совершать множество ошибок. Человеческий мозг справляется со всеми этими трудностями без особенных проблем, так почему бы не "усадить" в виртуальное водительское кресло живого водителя? Именно так работает, например, медицинский робот da Vinci: хирург управляет им дистанционно, чаще всего находясь в этой же операционной, но ничто не мешает переместить его в соседнее здание, в другой город или даже на другой континент, лишь бы связь была надежной.

Затея с дистанционным управлением автомобилем выглядит очень перспективной, вот только смущает тот факт, что тестировать систему собираются в такси. Все-таки перевозка живых людей – дело крайне ответственное, а возможные аварии из-за сбоев или недоработок могут привести к печальным последствиям. Почему бы не начать испытания с грузовых перевозок?

