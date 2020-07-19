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Наука

19 июля, 08:00

Водитель ведет свой автомобиль, оставаясь при этом дома? Уже реальность

наука

Водитель сидит дома и при этом ведет реальный автомобиль по реальным дорогам. Выдумка или уже реальность? Правда ли, что такую систему уже собираются внедрить в такси? На все вопросы ответит колонка обозревателя Николая Гринько.

Фото: voyage.auto

Калифорнийский стартап Voyage представил свою разработку – систему Telessist, позволяющую управлять автомобилем удаленно. Инженерами создан макет автомобиля, размещаемый на базе и использующий обратную связь с реальным авто. Это позволяет оператору удаленно управлять подключенным автомобилем, передвигающимся по улицам города.

Командный модуль представляет собой имитацию водительского места, оснащенную стандартными органами управления: рулем, педалями газа и тормоза и так далее. Для наблюдения за дорогой и окружающей обстановкой предназначено несколько компьютерных дисплеев, которые показывают картинку с видеокамер, установленных на управляемой машине.

Задержка при трансляции команд не превышает 100 миллисекунд, и этого оказалось достаточно для безопасной езды, правда, со скоростью не выше 40 километров в час.

Если в процессе вождения связь неожиданно обрывается, реальный автомобиль автоматически снижает скорость и паркуется, поскольку он оборудован системой автопилотирования.

Переговоры о пробной реализации проекта ведутся с одной из служб такси, базирующейся во Флориде.

Идея, как нам кажется, буквально витала в воздухе, и даже немного странно, что никто не додумался до этого раньше. Над беспилотными автомобилями сейчас работает сразу несколько компаний, но все они сталкиваются с одинаковыми проблемами: искусственный интеллект способен управлять машиной только в идеальных условиях – на ровном асфальте, в хорошую погоду и при хорошо различимой разметке.

Фото: voyage.auto

Любые отклонения от этих условий приводят к тому, что программы начинают совершать множество ошибок. Человеческий мозг справляется со всеми этими трудностями без особенных проблем, так почему бы не "усадить" в виртуальное водительское кресло живого водителя? Именно так работает, например, медицинский робот da Vinci: хирург управляет им дистанционно, чаще всего находясь в этой же операционной, но ничто не мешает переместить его в соседнее здание, в другой город или даже на другой континент, лишь бы связь была надежной.

Затея с дистанционным управлением автомобилем выглядит очень перспективной, вот только смущает тот факт, что тестировать систему собираются в такси. Все-таки перевозка живых людей – дело крайне ответственное, а возможные аварии из-за сбоев или недоработок могут привести к печальным последствиям. Почему бы не начать испытания с грузовых перевозок?


Понятно, что для дальних поездок между городами нужна качественная линия связи, но можно пока провести тесты в границах какого-нибудь населенного пункта, лучше всего небольшого. Пусть дистанционный водитель для начала перевозит товары со склада в магазин. Если все будет хорошо, отправить его на другой конец города, потом – в соседний городок. И только тогда, после множества проверок, осторожно приступать к пассажирским перевозкам.

В перспективе нам видится водитель-дальнобойщик, ведущий фуру, скажем, из Сочи во Владивосток и при этом физически остающийся дома, например в Саратове. Проголодался – перекуси домашней едой, устал – передай управление сменщику (который тоже у себя дома, допустим в Рязани) и ложись спать в собственную кровать. Красота!

Весь мир совсем недавно из-за эпидемии коронавируса смог оценить возможности удаленной работы, так почему бы не перевести на "удаленку" и водителей? Конечно, для этого нужна бесперебойная и быстрая связь, покрывающая огромные пространства, но и эта задача со временем обязательно будет решена.

Хотя...

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Гринько Николай

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