Последняя из пятерняшек Дион умерла в возрасте 91 года

Фото: ТАСС/Zuma/Fred Thornhill

Умерла Аннет Дион, последняя из всемирно известных пятерняшек. Ей был 91 год, сообщает The New York Times.

По словам представителя семьи Карло Тарини, Дион скончалась в среду, 24 декабря, в пригороде Монреаля из-за осложнений болезни Альцгеймера.

Девочки-близнецы Ивон, Аннет, Сесиль, Эмили и Мари Дион родились 28 мая 1934 года в Канаде. В возрасте четырех месяцев они были переданы Красному Кресту. В 1935 году правительство провинции Онтарио приняло закон, согласно которому девочки стали подопечными короны.

До 9 лет пятерняшки проживали в деском саду Дефо. Родителям удалось восстановить опеку над ними только в 1943 году.

Первой из сестер умерла Эмили в 1954 году из-за сердечного приступа. В 1970-м из жизни ушла Мари, в 2001-м – Ивон, а в 2025-м – Сесиль.

