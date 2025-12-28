Форма поиска по сайту

Новости

Новости

28 декабря, 16:52

Спорт

Лыжники Непряева и Коростелев не прошли квалификацию в спринте на Тур де Ски

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Сергей Елагин

Российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев не прошли квалификацию спринтерской гонки свободным стилем на Тур де Ски в итальянском Тоблахе. Об этом сообщает ТАСС.

Для попадания в финал необходимо было занять место в числе 30 лучших.

Ранее Коростелев получил вместе с Непряевой нейтральные статусы от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). 13 декабря оба спортсмена завоевали квоту на участие в спринте на Олимпиаде.

До этого исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допустить российских и белорусских атлетов на юношеские соревнования под национальными флагами и с исполнением гимна.

Министр спорта России Михаил Дегтярев подчеркнул, что исполком МОК постепенно восстанавливает фундаментальные принципы Олимпийской хартии, отметив, что Россия проанализирует сообщение комитета, после чего вновь продолжит работу по полному восстановлению прав спортсменов.

Российские лыжники и сноубордисты смогут выступать в нейтральном статусе

