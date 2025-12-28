Главные победы российских спортсменов в 2025 году

Для многих российских спортсменов 2025 год стал одним из самых успешных в карьере. А кому-то из них и вовсе удалось то, что ранее казалось недостижимым. О главных победах расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

895-й гол Александра Овечкина

Фото: ТАСС/AP/Adam Hunger

6 апреля 2025 года российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, который многие десятилетия казался несокрушимым. У великого канадца их в карьере было 894, а великий россиянин оформил 895-ю в ворота "Нью-Йорк Айлендерс", чем поставил на уши весь мир.

При этом 40-летний Ови все еще в строю и в ноябре 2025-го перемахнул за отметку в 900 голов. Теперь его новая цель – рекорд все того же Гретцки по количеству голов в НХЛ с учетом плей-офф, коих у канадца 1 016. Достичь ее в этом сезоне будет невероятно трудно с учетом того, что на Александра Великого в декабре внезапно напала голевая засуха. Но про первый рекорд когда-то тоже так говорили, а уж в характере и мастерстве российского хоккеиста нет никаких сомнений.

Наши на Олимпиаде и триумф Мельниковой

Фото: ТАСС/AP/Dita Alangkara

До 2025-го история с допуском россиян на зарубежные соревнования, пусть даже в нейтральном статусе, была, скорее, редкостью. В этом году новости о "потеплении" в тех или иных федерациях приходили намного чаще.

Этот фактор помог россиянам в том числе отобраться на зимнюю Олимпиаду, которая состоится в 2026 году. В частности, квоты в блестящем стиле заработали фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, которые приехали на первые с 2022-го международные соревнования в Китай и выиграли их с огромным отрывом. Кроме того, квалифицироваться на Игры сумели лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, допущенные до соревнований лишь под конец года. Также квоты у россиян есть в конькобежном спорте, шорт-треке, ски-альпинизме и других видах.

По-настоящему выдающимся стало возвращение на чемпионат мира российской гимнастки Ангелины Мельниковой, которая взяла два золота и серебро на соревнованиях в Джакарте осенью 2025-го. До этого она не выступала на крупных турнирах почти четыре года. Показанное в столице Индонезии настолько впечатлило Международную ассоциацию спортивной прессы, что она номинировала Мельникову на премию "Спортсменка года".

На чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре, который прошел летом 2025 года, россияне заняли четвертое место в командном зачете, завоевав сразу 18 медалей! Причем шесть из них – золотые, и к трем причастен синхронист Александр Мальцев. Две он заработал сам, одну в паре с Майей Гурбанбердиевой. Среди пловцов единственное личное золото забрал Климент Колесников на 50 метрах на спине, плюс две награды высшей пробы россияне повесили себе на шеи по итогам эстафет. Также в активе наших ребят 8 серебряных и 4 бронзовые медали.

Помимо побед на спортивных аренах, важные заявления прозвучали от Международного олимпийского комитета, который в декабре 2025 года снял ограничения на участие россиян в юношеских турнирах и рекомендовал допустить их до соревнований с флагом и гимном. Представить себе нечто подобное еще совсем недавно было практически невозможно.

Посмотрим, как будет развиваться ситуация с допуском на международную арену в дальнейшем, так как в мире все еще хватает противников подобных решений. Но тенденция не может не радовать.

Российские чемпионы UFC

Фото: ТАСС/AP/Yuki Iwamura

Для 34-летнего российского бойца UFC 2025 год стал новым прорывом в карьере. В январе Махачев четвертый раз защитил титул в легком весе, после чего решился бросить еще один мощный вызов – перейти в полусредний.

В новой категории промоушн сразу дал Махачеву в соперники чемпиона – австралийца Джека Деллу Маддалену. Было сложно предугадать, как весогонка и работа против более тяжелого по весу соперника скажется на сильных качествах Ислама, но в октагоне россиянин был неудержим. Как Маддалена ни готовился в тренировочном лагере защищаться от фирменной борьбы соперника, ничего противопоставить ему он так и не смог. Махачев с первой же попытки завоевал чемпионство в полусреднем весе и стал первым россиянином с двумя поясами в разных весовых категориях.

Пояс привез на родину не только он. В легчайшем весе чемпионом UFC стал Петр Ян, который деклассировал предыдущего обладателя титула Мераба Двалишвили из Грузии. Российский боец ранее уже владел поясом, однако потерял его в марте 2021-го, после чего шел к его возвращению больше четырех лет.

Кроме того, в полутяжелом весе лучшим весной 2025 года становился Магомед Анкалаев, который победил решением бразильца Алекса Перейру. Однако, к сожалению, в матче-реванше, который состоялся в октябре 2025 года, Перейра вернул пояс себе техническим нокаутом.

Победа "Краснодара" в РПЛ

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

24 мая 2025 года в компании клубов, которые становились чемпионами России, случилось пополнение. Победитель Мир Российской Премьер-лиги определялся в последнем туре, а за титул боролись "Краснодар" и "Зенит". Последний до этого становился лучшим в стране шесть раз подряд.

Седьмому случиться было не суждено, так как "быки" под руководством Мурада Мусаева в заключительном матче сезона разгромили дома московское "Динамо" 3:0. "Краснодар" стал чемпионом спустя 17 лет с момента своего существования, чем осчастливил весь город (да и многих в стране) и лично владельца клуба Сергея Галицкого.

"Зенит" же утратил гегемонию в год своего 100-летнего юбилея, что для многих поклонников петербуржцев было особенно болезненно. Теперь же сине-бело-голубые поставили задачу вернуть титул в юбилейный 100-й сезон (в клубе два этих события четко разделили), но лидером таблицы на зимний перерыв ушел опять-таки "Краснодар". Получится ли у черно-зеленых защитить чемпионство, узнаем уже в 2026 году.

"Локомотив" взял Кубок Гагарина

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Ярославцы добрались до главного трофея Континентальной хоккейной лиги на четвертый год работы в клубе Игоря Никитина. Главный тренер "железнодорожников" скрупулезно выстраивал систему, опираясь на строжайшую дисциплину и безукоризненные командные взаимодействия.

Годом ранее в финальной серии против магнитогорского "Металлурга" этого не хватило, но в мае нынешнего еще более мощная машина не оставила никому никаких шансов, в том числе челябинскому "Трактору" в главном противостоянии сезона.

Дойдя до пика, Никитин решил вернуться в московский ЦСКА, после чего даже не получил приглашение на чемпионский парад "Локомотива". Но тренер не раз подчеркивал в интервью, что вспоминает о работе в клубе исключительно хорошее и не держит ни на кого зла.

Трофеи Матвея Сафонова в ПСЖ

Фото: ТАСС/AP/Hussein Sayed

Российский голкипер перебрался во Францию летом 2024 года, и первый сезон для него сложился непросто. Не потому, что Сафонов ошибался, а потому, что не смог выиграть конкуренцию у одного из лучших голкиперов мира Джанлуиджи Доннаруммы, чаще всего оставаясь на скамейке запасных.

Тем не менее там, где Сафонов свои шансы получал, пользовался ими вполне достойно. Да еще и выиграл с ПСЖ в свой первый сезон чемпионат и Кубок Франции, но самое главное – Лигу чемпионов в мае 2025 года. Во второй год в Париже Матвей стал обладателем Суперкубка Европы, пусть и вновь не вышел на поле. А вот в финале Межконтинентального кубка ФИФА 17 декабря российский голкипер стал настоящим супергероем, отбив в серии послематчевых пенальти четыре удара подряд. Ни одному вратарю в истории футбола не удавалось подобное на турнирах под эгидой ФИФА.

Причем, как выяснилось, часть 11-метровых он отражал уже сломанной рукой, однако на адреналине этого даже не понял. Теперь в Сети Сафонову посвящают песни и признаются в любви сотни тысяч фанатов по всему миру, а поклонники других клубов призывают боссов купить Матвея. Но пока россиянин в ПСЖ и продолжает конкуренцию за право играть с первых минут: даже после ухода Доннаруммы в "Манчестер Сити" сделать это в полной мере все еще не удалось.

