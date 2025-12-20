Форма поиска по сайту

20 декабря, 17:12

Спорт
Дзюба может лишиться звания лучшего бомбардира сборной России по футболу

Больше не лидер? Почему Дзюба может лишиться звания лучшего бомбардира сборной России

Нападающий тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба может лишиться звания лучшего бомбардира в истории сборной России по футболу, сообщил журналист Иван Карпов. По его данным, в ФИФА определили, что у предыдущего обладателя рекорда Александра Кержакова может быть на один гол больше. Все подробности – в материале спортивного обозревателя Москвы 24 Никиты Камзина.

"Готов вернуться в сборную"

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Нападающий "Акрона" Артем Дзюба забил рекордный на данный момент 31-й гол за сборную России в товарищеском матче против Гренады 19 марта 2025 года (5:0). Чтобы это стало возможным, главный тренер Валерий Карпин даже специально вызвал 37-летнего страйкера в национальную команду после многолетнего перерыва. У предыдущего обладателя звания лучшего бомбардира Александра Кержакова, который закончил игровую карьеру больше восьми лет назад и давно погружен в тренерство, официально было 30 голов.

"Спасибо огромное болельщикам, Российскому футбольному союзу (РФС), Валерию Георгиевичу (Карпину. – Прим. ред.) за то, что такой неожиданный праздник подарили мне", – сказал тогда Артем Дзюба.

Однако в ноябре 2025 года комментатор "Матч ТВ" Роман Нагучев обратил внимание в своем телеграм-канале на гол сборной России в товарищеском матче против Германии, который состоялся в Менхенгладбахе 8 июня 2005 года (2:2). В протоколе этой игры больше 20 с лишним лет автором второго гола нашей команды значился Андрей Аршавин, но на стоп-кадре кажется, что последним мяча до того, как он полностью пересек линию, коснулся Кержаков.

20 декабря журналист Иван Карпов сообщил в своем телеграм-канале о получении Александром письма из ФИФА, что гол Германии в далеком 2005-м забил именно он. Факт отправки такого запроса в Международную федерацию футбола подтвердили и в пресс-службе РФС.

Рады за Александра, продолжает подтверждать высокий класс, даже закончив карьеру. А если серьезно, то представители Александра Кержакова действительно обращались за разъяснением в ФИФА и получили ответ. Поскольку матч был товарищеским, его организатором являлся Германский футбольный союз, а вся действующая статистика матча отражена в протоколе, туда необходимо вносить изменения для вынесения решения.
Кирилл Терешин
руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС

Таким образом, если Аршавина перепишут в протоколе матча с Германией на Кержакова, у Александра официально будет 31 гол за сборную России. Это значит, что Артем Дзюба лишится звания лучшего бомбардира национальной команды.

Главный тренер сборной Валерий Карпин в своем телеграм-канале отреагировал на эту правовую коллизию с иронией.

"Придется, видимо, теперь следить и за Кержаковым. Только не знаю, где", – написал Карпин.

В ответ на это Кержаков за словом в карман не полез, и в интервью Sport24 предложил закрыть все вопросы на футбольном поле.

"Валерий Георгиевич, мне самому прекрасно удается за собой следить все эти 8,5 лет, как я закончил карьеру. Если хотите в этом убедиться, то вызывайте на следующие сборы сборной!" – сказал легендарный нападающий "Зенита".

Отреагировал на случившееся и Артем Дзюба: в короткой беседе с изданием "РБ Спорт" он выразил готовность вернуться в сборную России.

"Честная перестрелка"

Фото: ТАСС/Максим Константинов

Ситуацию с голом в ворота Германии прокомментировал "Спорт-Экспрессу" Андрей Аршавин, чье авторство не оспаривалось долгие 20 с лишним лет. По его мнению, никакие изменения в протоколах вообще не имеют под собой оснований.

Считаю, что я забил Германии. Теперь надо вызывать Кержа в сборную – а лучше их двоих (с Дзюбой. – Прим. ред.), чтобы между собой решили спор, кто лучше.
Андрей Аршавин
экс-полузащитник сборной России по футболу

Но больше всех, пожалуй, возмутился официальный фан-клуб Артема Дзюбы. В своем телеграм-канале поклонники его таланта указали на один из голов Александра Кержакова за сборную, который можно было бы у него "украсть". Речь об отборочной встрече на чемпионат Европы по футболу-2008 против Эстонии, который Россия провела на выезде 24 марта 2007 года: официально Кержаков оформил в этой игре дубль, но в теории последним мяча мог коснуться и полузащитник Владимир Быстров. Сказать точно не позволяет качество трансляции и ракурс повторов.

"А про этот гол крупные каналы журналистов и комментаторов так и будут молчать, или "это другое?" – написали фанаты Дзюбы.

Однако сам Владимир Быстров в беседе со СМИ развеял надежды поклонников форварда "Акрона".

"Я добивал уже за линией на всякий случай – думал, что бежит защитник, и решил прикрыть мяч. Но мяч уже был за линией – точно это помню!" – рассказал бывший полузащитник сборной России.

Мимо дискуссии не прошел экс-футболист сборной Александр Мостовой. В беседе со "Спорт-Экспрессом" он отметил, что и сам был бы не прочь покопаться в архивах, – но уже насчет своих голов.

Если перепишут тот гол против Германии на Кержакова – ок. А на ту игру с Гренадой можно было тоже вызывать Кержакова, меня и других – поставили бы рекорды. Вопрос: что теперь делать Дзюбе? Но сейчас вроде соперники посильнее пошли уже. Было бы неплохо, чтобы и мне пару мячей тоже накинули. Посмотрят там, покопаются в архивах.
Александр Мостовой
экс-полузащитник сборной России по футболу

Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин в беседе с журналистами назвал сложившуюся ситуацию странной.

"Почему именно сейчас об этом вспомнили? С одной стороны, можно это красиво обыграть, но зачем это нужно? Это странно, посмотрим, к чему это приведет. Теперь, вероятно, в истории сборной России будет два лучших бомбардира. В этом нет ничего плохого. Посмотрим, как обыграют эту историю в РФС, но вряд ли придумают что-то интересное", – предположил Булыкин.

А журналист и экс-пресс-атташе сборной Илья Казаков вообще предложил Кержакову и Дзюбе своеобразную дуэль.

"Было бы сильное шоу – на матче с соперником уровня Кубы или Брунея. Почему бы и нет? Дзюба на первый тайм, Кержаков на второй. Честная такая перестрелка. Особенно если результат будет вторичен", – написал Казаков в своем телеграм-канале.

Однако никакой переписи рекордов может вообще не случиться, утверждает на своем YouTube-канале журналист Дмитрий Егоров.

"Мне говорят, что действительно существует ответ ФИФА. Знаете, какой? Типа: "Это было 20 лет назад! Напишите организаторам этого матча в Германию, поговорите с Немецким футбольным союзом, поговорите с Российским футбольным союзом. Если вы хотите переписать этот протокол, если вам это так важно, добейтесь подписи, чтобы эти подписали, те подписали, организаторов найдите – дай бог, они живы через 20 лет. И тогда мы засчитаем этот забитый мяч на Кержакова", – рассказал Егоров.

Большая вероятность, что так сделают? Может, Кержаков уже, конечно, начинает писать в Немецкий футбольный союз: "Здравствуйте, я из России, Александр Кержаков, футболист сборной…" Ему скажут: "Да иди ты!" Вы канцлера Мерца читали вообще?
Дмитрий Егоров
журналист

При этом на момент публикации материала свое слово не сказала "собственный архивариус" Артема Дзюбы. Нападающий признался в эфире одного из подкастов, что некая поклонница его таланта скрупулезно пересчитывала все голы и голевые передачи форварда в карьере, и помогала устранять нестыковки данных в СМИ и на статистических порталах.

Наверняка у этой истории наверняка еще будет продолжение.

Камзин Никита

спортистории

