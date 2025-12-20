Дзюба может лишиться звания лучшего бомбардира сборной России по футболу

Нападающий тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба может лишиться звания лучшего бомбардира в истории сборной России по футболу, сообщил журналист Иван Карпов. По его данным, в ФИФА определили, что у предыдущего обладателя рекорда Александра Кержакова может быть на один гол больше. Все подробности – в материале спортивного обозревателя Москвы 24 Никиты Камзина.

"Готов вернуться в сборную"

Нападающий "Акрона" Артем Дзюба забил рекордный на данный момент 31-й гол за сборную России в товарищеском матче против Гренады 19 марта 2025 года (5:0). Чтобы это стало возможным, главный тренер Валерий Карпин даже специально вызвал 37-летнего страйкера в национальную команду после многолетнего перерыва. У предыдущего обладателя звания лучшего бомбардира Александра Кержакова, который закончил игровую карьеру больше восьми лет назад и давно погружен в тренерство, официально было 30 голов.

"Спасибо огромное болельщикам, Российскому футбольному союзу (РФС), Валерию Георгиевичу (Карпину. – Прим. ред.) за то, что такой неожиданный праздник подарили мне", – сказал тогда Артем Дзюба.

Однако в ноябре 2025 года комментатор "Матч ТВ" Роман Нагучев обратил внимание в своем телеграм-канале на гол сборной России в товарищеском матче против Германии, который состоялся в Менхенгладбахе 8 июня 2005 года (2:2). В протоколе этой игры больше 20 с лишним лет автором второго гола нашей команды значился Андрей Аршавин, но на стоп-кадре кажется, что последним мяча до того, как он полностью пересек линию, коснулся Кержаков.

20 декабря журналист Иван Карпов сообщил в своем телеграм-канале о получении Александром письма из ФИФА, что гол Германии в далеком 2005-м забил именно он. Факт отправки такого запроса в Международную федерацию футбола подтвердили и в пресс-службе РФС.





Кирилл Терешин руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Рады за Александра, продолжает подтверждать высокий класс, даже закончив карьеру. А если серьезно, то представители Александра Кержакова действительно обращались за разъяснением в ФИФА и получили ответ. Поскольку матч был товарищеским, его организатором являлся Германский футбольный союз, а вся действующая статистика матча отражена в протоколе, туда необходимо вносить изменения для вынесения решения.

Таким образом, если Аршавина перепишут в протоколе матча с Германией на Кержакова, у Александра официально будет 31 гол за сборную России. Это значит, что Артем Дзюба лишится звания лучшего бомбардира национальной команды.

Главный тренер сборной Валерий Карпин в своем телеграм-канале отреагировал на эту правовую коллизию с иронией.

"Придется, видимо, теперь следить и за Кержаковым. Только не знаю, где", – написал Карпин.

В ответ на это Кержаков за словом в карман не полез, и в интервью Sport24 предложил закрыть все вопросы на футбольном поле.

"Валерий Георгиевич, мне самому прекрасно удается за собой следить все эти 8,5 лет, как я закончил карьеру. Если хотите в этом убедиться, то вызывайте на следующие сборы сборной!" – сказал легендарный нападающий "Зенита".

Отреагировал на случившееся и Артем Дзюба: в короткой беседе с изданием "РБ Спорт" он выразил готовность вернуться в сборную России.

"Честная перестрелка"

Ситуацию с голом в ворота Германии прокомментировал "Спорт-Экспрессу" Андрей Аршавин, чье авторство не оспаривалось долгие 20 с лишним лет. По его мнению, никакие изменения в протоколах вообще не имеют под собой оснований.



(с Дзюбой. – Прим. ред.) , чтобы между собой решили спор, кто лучше.

Андрей Аршавин экс-полузащитник сборной России по футболу Считаю, что я забил Германии. Теперь надо вызывать Кержа в сборную – а лучше их двоих, чтобы между собой решили спор, кто лучше.

Но больше всех, пожалуй, возмутился официальный фан-клуб Артема Дзюбы. В своем телеграм-канале поклонники его таланта указали на один из голов Александра Кержакова за сборную, который можно было бы у него "украсть". Речь об отборочной встрече на чемпионат Европы по футболу-2008 против Эстонии, который Россия провела на выезде 24 марта 2007 года: официально Кержаков оформил в этой игре дубль, но в теории последним мяча мог коснуться и полузащитник Владимир Быстров. Сказать точно не позволяет качество трансляции и ракурс повторов.

"А про этот гол крупные каналы журналистов и комментаторов так и будут молчать, или "это другое?" – написали фанаты Дзюбы.

Однако сам Владимир Быстров в беседе со СМИ развеял надежды поклонников форварда "Акрона".

"Я добивал уже за линией на всякий случай – думал, что бежит защитник, и решил прикрыть мяч. Но мяч уже был за линией – точно это помню!" – рассказал бывший полузащитник сборной России.

Мимо дискуссии не прошел экс-футболист сборной Александр Мостовой. В беседе со "Спорт-Экспрессом" он отметил, что и сам был бы не прочь покопаться в архивах, – но уже насчет своих голов.





Александр Мостовой экс-полузащитник сборной России по футболу Если перепишут тот гол против Германии на Кержакова – ок. А на ту игру с Гренадой можно было тоже вызывать Кержакова, меня и других – поставили бы рекорды. Вопрос: что теперь делать Дзюбе? Но сейчас вроде соперники посильнее пошли уже. Было бы неплохо, чтобы и мне пару мячей тоже накинули. Посмотрят там, покопаются в архивах.

Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин в беседе с журналистами назвал сложившуюся ситуацию странной.

"Почему именно сейчас об этом вспомнили? С одной стороны, можно это красиво обыграть, но зачем это нужно? Это странно, посмотрим, к чему это приведет. Теперь, вероятно, в истории сборной России будет два лучших бомбардира. В этом нет ничего плохого. Посмотрим, как обыграют эту историю в РФС, но вряд ли придумают что-то интересное", – предположил Булыкин.

А журналист и экс-пресс-атташе сборной Илья Казаков вообще предложил Кержакову и Дзюбе своеобразную дуэль.

"Было бы сильное шоу – на матче с соперником уровня Кубы или Брунея. Почему бы и нет? Дзюба на первый тайм, Кержаков на второй. Честная такая перестрелка. Особенно если результат будет вторичен", – написал Казаков в своем телеграм-канале.

Однако никакой переписи рекордов может вообще не случиться, утверждает на своем YouTube-канале журналист Дмитрий Егоров.

"Мне говорят, что действительно существует ответ ФИФА. Знаете, какой? Типа: "Это было 20 лет назад! Напишите организаторам этого матча в Германию, поговорите с Немецким футбольным союзом, поговорите с Российским футбольным союзом. Если вы хотите переписать этот протокол, если вам это так важно, добейтесь подписи, чтобы эти подписали, те подписали, организаторов найдите – дай бог, они живы через 20 лет. И тогда мы засчитаем этот забитый мяч на Кержакова", – рассказал Егоров.





Дмитрий Егоров журналист Большая вероятность, что так сделают? Может, Кержаков уже, конечно, начинает писать в Немецкий футбольный союз: "Здравствуйте, я из России, Александр Кержаков, футболист сборной…" Ему скажут: "Да иди ты!" Вы канцлера Мерца читали вообще?

При этом на момент публикации материала свое слово не сказала "собственный архивариус" Артема Дзюбы. Нападающий признался в эфире одного из подкастов, что некая поклонница его таланта скрупулезно пересчитывала все голы и голевые передачи форварда в карьере, и помогала устранять нестыковки данных в СМИ и на статистических порталах.

Наверняка у этой истории наверняка еще будет продолжение.

