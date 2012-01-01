Дзюба – о рекорде по голам за сборную: больше пробило от гимна, если честно

19 марта сборная России по футболу победила команду Гренады на стадионе в Петровском парке в Москве со счетом 5:0. Главное же событие – гол нападающего Артема Дзюбы, который стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды. О главных событиях первой игры сборной в 2025 году расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.
Сборная Гренады – очередной экзотический соперник России в эпоху ее отстранения. Одна из самых маленьких стран в мире находится в рейтинге ФИФА на 174-м месте. Ниже был только Бруней, в матче против которого наши парни выиграли 11:0 и побили рекорд собственной результативности.
Звезд с неба Гренада никогда не хватала, а ее футболисты выступают в основном или в родном чемпионате, или в низших лигах Англии и США. При этом в Россию приехало считанное количество "легионеров", и многие игроки в принципе чуть ли не впервые получили шанс сыграть с серьезным соперником.
В то же время не каждой сборной нужно отпрашиваться в Москву у самого Карла III. Гренада – бывшая колония, которая входит в Британское содружество, а потому должна получать разрешение у короля.
У сборной России же в товарищеских матчах впервые за долгое время появилась интрига. Главный тренер команды Валерий Карпин вызвал нападающего тольяттинского "Акрона" и легенду чемпионата мира 2018 года Артема Дзюбу. В 36 лет он получил шанс побить рекорд Александра Кержакова и стать лучшим бомбардиром в истории сборной России. Для этого ему нужно было забить свой 31-й гол в футболке национальной команды.
Недаром Дзюба на строчках национального гимна даже заплакал: сам футболист признавался до игры, что уже и не рассчитывал быть вызванным в сборную, которая взяла курс на омоложение. Однако когда слезы смыл мартовский столичный дождь, вдруг выяснилось, что у сборной России против не самых мастеровитых, но очень крупных футболистов из Гренады получается далеко не все.
Мяч у нашей команды в первом тайме двигался довольно медленно, брака в передачах было многовато, а моментов создано меньше ожидаемого. Да еще и Гренада пару раз неплохо сбегала в контратаку, потревожив голкипера "Зенита" Евгения Латышонка.
Но сборная до перерыва все же забила. Причем все три мяча запрыгнули в один и тот же угол – левый от вратаря гостей Чада Филлипа. На 16-й минуте полузащитник "Спартака" Данил Пруцев замкнул комбинацию аккуратным выстрелом, а на 42-й защитник "Ахмата" Арсен Адамов заколотил мяч в сетку с подбора, сбив даже камеру за воротами.
А вот на 43-й случилось то, что взорвало стадион в Петровском парке прохладным мартовским вечером: Россия пошла в отбор, пас Алексея Батракова на Артема Дзюбу и нападающий на глазах у близких и десятков тысяч зрителей на стадионе и у экранов аккуратным выстрелом оформил рекордный 31-й мяч в своей 56-й игре за национальную команду. Март 2025-го стал для него судьбоносным: ранее он стал лучшим бомбардиром вообще в истории российского футбола.
После перерыва сборная России забила еще дважды. На 53-й минуте Дзюба поучаствовал еще в одном голе. Вышедший на замену Зелимхан Бакаев на пути к воротам преодолел препятствие из нескольких соперников и отдал пас на Максима Глушенкова (он был в офсайде, но судьи проглядели). Полузащитник "Зенита" отдал направо на Артема, и тот прострелил в центр точно на ногу Даниилу Фомину. Хавбек "Динамо" по пустым не промазал – 4:0.
А на 60-й минуте отметился уже Бакаев. Голевую передачу к голу приплюсовал Арсен Адамов, который принял длинный пас на правом фланге и отдал в штрафную на Зелимхана. Полузащитник "Химок" расстрелял дальний угол – 5:0. Эти мячи уже пропускал второй вратарь гостей Джейсон Белфон.
В дальнейшем сборная России практически не выпускала соперника со своей половины поля, но забить больше не смогла. Многие прогнозировали в этой встрече счет крупнее даже чем с Брунеем, но здесь переписанного рекорда не случилось. Для одного из болельщиков это даже обернулось крупной финансовой потерей: клиент одной из букмекерских контор сделал пять ставок на 11+ и 12+ голов, и проиграл почти 11 миллионов рублей.
После матча Валерий Карпин в эфире "Матч ТВ" отметил, что многовато брака в действиях было в том числе из-за слишком легкого "необычного" нового мяча от технического партнера сборной России. Однако в целом он доволен своей командой "на 99%".
После Гренады победная серия сборной России выросла до семи игр с общим счетом 39:0. А Валерий Карпин в свою очередь не проигрывает уже 14 матчей подряд. Если так пойдет и дальше, нынешний главный тренер может превзойти рекорд Олега Романцева в первый его заход, когда легендарный специалист оставался непобежденным во главе национальной команды 17 встреч.
Продолжить все серии сборная России попытается уже 25 марта в игре против Замбии. Этот матч тоже пройдет на арене в Петровском парке.
А Дзюба, к слову, заявил журналистам, что двери в сборную для себя не закрывает. И даже если Карпин не выпустит его против Замбии, он готов приехать в национальную команду в любое время.
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