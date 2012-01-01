Дзюба – о рекорде по голам за сборную: больше пробило от гимна, если честно

19 марта сборная России по футболу победила команду Гренады на стадионе в Петровском парке в Москве со счетом 5:0. Главное же событие – гол нападающего Артема Дзюбы, который стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды. О главных событиях первой игры сборной в 2025 году расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Сборная Гренады – очередной экзотический соперник России в эпоху ее отстранения. Одна из самых маленьких стран в мире находится в рейтинге ФИФА на 174-м месте. Ниже был только Бруней, в матче против которого наши парни выиграли 11:0 и побили рекорд собственной результативности.

Звезд с неба Гренада никогда не хватала, а ее футболисты выступают в основном или в родном чемпионате, или в низших лигах Англии и США. При этом в Россию приехало считанное количество "легионеров", и многие игроки в принципе чуть ли не впервые получили шанс сыграть с серьезным соперником.

В то же время не каждой сборной нужно отпрашиваться в Москву у самого Карла III. Гренада – бывшая колония, которая входит в Британское содружество, а потому должна получать разрешение у короля.

У сборной России же в товарищеских матчах впервые за долгое время появилась интрига. Главный тренер команды Валерий Карпин вызвал нападающего тольяттинского "Акрона" и легенду чемпионата мира 2018 года Артема Дзюбу. В 36 лет он получил шанс побить рекорд Александра Кержакова и стать лучшим бомбардиром в истории сборной России. Для этого ему нужно было забить свой 31-й гол в футболке национальной команды.



Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Недаром Дзюба на строчках национального гимна даже заплакал: сам футболист признавался до игры, что уже и не рассчитывал быть вызванным в сборную, которая взяла курс на омоложение. Однако когда слезы смыл мартовский столичный дождь, вдруг выяснилось, что у сборной России против не самых мастеровитых, но очень крупных футболистов из Гренады получается далеко не все.

Мяч у нашей команды в первом тайме двигался довольно медленно, брака в передачах было многовато, а моментов создано меньше ожидаемого. Да еще и Гренада пару раз неплохо сбегала в контратаку, потревожив голкипера "Зенита" Евгения Латышонка.

Но сборная до перерыва все же забила. Причем все три мяча запрыгнули в один и тот же угол – левый от вратаря гостей Чада Филлипа. На 16-й минуте полузащитник "Спартака" Данил Пруцев замкнул комбинацию аккуратным выстрелом, а на 42-й защитник "Ахмата" Арсен Адамов заколотил мяч в сетку с подбора, сбив даже камеру за воротами.

А вот на 43-й случилось то, что взорвало стадион в Петровском парке прохладным мартовским вечером: Россия пошла в отбор, пас Алексея Батракова на Артема Дзюбу и нападающий на глазах у близких и десятков тысяч зрителей на стадионе и у экранов аккуратным выстрелом оформил рекордный 31-й мяч в своей 56-й игре за национальную команду. Март 2025-го стал для него судьбоносным: ранее он стал лучшим бомбардиром вообще в истории российского футбола.



Карпину. – Прим. ред. ) за то, что такой неожиданный праздник подарили мне

Артем Дзюба нападающий сборной России по футболу Очень счастлив, что забил, но от гимна меня больше пробило, если честно. Круто было, такое состояние души. Спасибо огромное болельщикам, РФС, Валерию Георгиевичу () за то, что такой неожиданный праздник подарили мне

После перерыва сборная России забила еще дважды. На 53-й минуте Дзюба поучаствовал еще в одном голе. Вышедший на замену Зелимхан Бакаев на пути к воротам преодолел препятствие из нескольких соперников и отдал пас на Максима Глушенкова (он был в офсайде, но судьи проглядели). Полузащитник "Зенита" отдал направо на Артема, и тот прострелил в центр точно на ногу Даниилу Фомину. Хавбек "Динамо" по пустым не промазал – 4:0.



Фото: ТАСС/Александр Щербак

А на 60-й минуте отметился уже Бакаев. Голевую передачу к голу приплюсовал Арсен Адамов, который принял длинный пас на правом фланге и отдал в штрафную на Зелимхана. Полузащитник "Химок" расстрелял дальний угол – 5:0. Эти мячи уже пропускал второй вратарь гостей Джейсон Белфон.

В дальнейшем сборная России практически не выпускала соперника со своей половины поля, но забить больше не смогла. Многие прогнозировали в этой встрече счет крупнее даже чем с Брунеем, но здесь переписанного рекорда не случилось. Для одного из болельщиков это даже обернулось крупной финансовой потерей: клиент одной из букмекерских контор сделал пять ставок на 11+ и 12+ голов, и проиграл почти 11 миллионов рублей.

После матча Валерий Карпин в эфире "Матч ТВ" отметил, что многовато брака в действиях было в том числе из-за слишком легкого "необычного" нового мяча от технического партнера сборной России. Однако в целом он доволен своей командой "на 99%".





Валерий Карпин главный тренер сборной России по футболу Реализация могла быть лучше. Что касается игры, самоотдачи, желания, настроя, невзирая на соперника, на счет, до последней секунды хотели забить еще. Это все очень понравилось. Удивил ли соперник? Думаю, нет.

После Гренады победная серия сборной России выросла до семи игр с общим счетом 39:0. А Валерий Карпин в свою очередь не проигрывает уже 14 матчей подряд. Если так пойдет и дальше, нынешний главный тренер может превзойти рекорд Олега Романцева в первый его заход, когда легендарный специалист оставался непобежденным во главе национальной команды 17 встреч.

Продолжить все серии сборная России попытается уже 25 марта в игре против Замбии. Этот матч тоже пройдет на арене в Петровском парке.

А Дзюба, к слову, заявил журналистам, что двери в сборную для себя не закрывает. И даже если Карпин не выпустит его против Замбии, он готов приехать в национальную команду в любое время.

