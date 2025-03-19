Сборная России по футболу одержала победу над командой Гренады

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Футболисты сборной России одержали победу в товарищеском матче с командой Гренады. Счет составил 5:0 в пользу первых.

Матч прошел на московском стадионе "ВТБ Арена" в присутствии 15 283 зрителей. Голы в ворота соперника забили Данил Пруцев на 16-й минуте, Арсен Адамов – на 42-й минуте, Артем Дзюба – на 43-й минуте, Даниил Фомин – на 53-й минуте и Зелимхан Бакаев – на 60-й минуте.

Причем для Фомина гол стал первым в составе сборной России.

Дзюба, в свою очередь, стал лучшим бомбардиром в истории команды – его количество голов достигло 31. Таким образом, он обошел своего предшественника Александра Кержакова. Последний известен 30 забитыми мячами в 92 играх.

Следующий матч российской сборной состоится 25 марта. Команда сыграет со сборной Замбии. Матч пройдет на стадионе "Динамо".

