Дзюба стал лучшим бомбардиром сборной России по футболу

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Футболист Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром – рекордсменом по количеству голов в истории российской сборной. Спортсмен обошел Александра Кержакова, забив 31-й гол в товарищеском матче с Гренадой.

Для Дзюбы встреча, которая проходит в Москве в среду, 19 марта, стала 56-й в составе сборной России. Кержаков известен 30 забитыми мячами в 92 играх.

Дзюба был вызван в сборную России впервые с 2021 года, когда прошла игра чемпионата Европы против Дании. Тот матч российская команда проиграла со счетом 1:4. Дзюба признавался, что будет счастлив, если "получится выйти и сыграть за сборную".

Команда России, помимо матча с Гренадой, проведет встречу со сборной Замбии 25 марта.

