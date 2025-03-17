Полина Гагарина выступит на футбольном матче между сборными России и Гренады

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российская певица Полина Гагарина выступит перед товарищеским футбольным матчем между сборными России и Гренады с песней "Миллион голосов". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

Встреча сборных пройдет 19 марта на московской "ВТБ-Арене". Ее начало запланировано на 20:00.

Сборная Гренады занимает 174-е место в рейтинге Международной федерации футбола (FIFA). Команда России в этом же списке находится на 34-й позиции.

При этом спортсмены из Гренады никогда не принимали участие в чемпионатах мира, а на Золотом кубке Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) сборная не смогла пройти дальше группового этапа.

Кроме того, 25 марта сборная России проведет товарищескую игру против команды Замбии. Она также состоится на "ВТБ-Арене" в 20:00.

В прошлом году президент РФС Александр Дюков рассказал, что в первой половине 2025 года сборная РФ проведет матчи с командами из Европы. В частности, в июне у ряда сборных из разных стран не запланировано международных матчей. В связи с этим 6 и 10 июня у российской команды должны состояться встречи со сборными Нигерии и Белоруссии.