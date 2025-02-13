Сборная РФ по футболу сыграет ближайшие матчи с Замбией, Нигерией и Белоруссией

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Сборная России по футболу сыграет ближайшие товарищеские матчи с национальными командами Замбии, Нигерии и Белоруссии. Договоренности с футбольными федерациями этих стран уже достигнуты, сообщается на сайте Российского футбольного союза.

Встреча со сборной Замбии состоится в России в марте этого года. Матч пройдет в Москве, точное время и место будут объявлены позже.

С Нигерией и Белоруссией российской команде предстоит сыграть летом – 6 и 10 июня соответственно. С африканской сборной подопечные Валерия Карпина встретятся в России, с белорусской – на выезде. Места проведения и время начала матчей пока неизвестны.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщал, что в этом году сборная России по футболу может сыграть с турецкой командой. По его словам, в Стамбуле посол Турецкой Республики выступил с предложениями по поводу возможного матча.

Ранее молодежную сборную России по футболу не допустили до отборочного этапа чемпионата Европы 2027 года, а также до летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе. В настоящее время сборная РФ не указана среди участников отборочного турнира в Евро-2027.