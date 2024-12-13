Появились результаты жеребьевки отбора на ЧМ-2026

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В швейцарском Цюрихе 13 декабря прошла жеребьевка отбора на чемпионата мира по футболу 2026 года, на которой 54 команды узнали своих соперников. Сборная России в чемпионате не сыграет. Об этом сообщает портал "Чемпионат".

В рамках подготовки к чемпионату мира сборные были разделены на 12 групп, в каждой из которых по четыре или пять команд. В рамках группового этапа турнира команды будут играть друг с другом как на своем поле, так и на поле соперника. Всего в чемпионате мира примут участие 16 сборных из Европы.

В финальную часть турнира напрямую выходят 12 команд, занявших первые места в своих группах. Остальные четыре места будут разыграны в дополнительных матчах. В них примут участие 12 команд, занявших вторые места в группах, а также четыре команды, которые прошли через Лигу наций.

В период с марта по ноябрь 2025 года пройдет групповой этап европейской квалификации. Финальные игры состоятся 26–31 марта 2026 года.

Так, в группу А попали Словакия, Северная Ирландия, Люксембург и страна – победитель матча плей-офф Лиги наций, то есть Германия или Италия.

В группе B находятся Косово, Швейцария, Швеция и Словения. В то же время в группе C – Греция, Шотландия, Белоруссия и проигравшая страна – Португалия или Дания.

Группа D: Украина, Исландия, Азербайджан и страна-победитель – Франция или Хорватия. Группа E: Турция, Грузия, Болгария и Испания или Нидерланды.

В группу F попали Венгрия, Ирландия, Армения, к ним присоединиться или Португалия, или Дания. Также Испания или Нидерланды могут присоединиться в группу G и сыграть с Польшей, Финляндией, Литвой и Мальтой.

Германия или Италия могут попасть в группу I вместе с Норвегией, Израилем, Эстонией, Молдавией. Австрия, Румыния, Босния и Герцеговина, Кипр, Сан-Марино сыграют в группе H.

Группа J: Бельгия, Уэльс, Северная Македония, Казахстан, Лихтенштейн. Группа K: Англия, Сербия, Албания, Латвия, Андорра. В последней группе L сыграют Чехия, Черногория, Фарерские острова, Гибралтар и Франция или Хорватия.

Ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков выразил надежду, что РФ все же сыграет на чемпионате, хоть и оценивает такую вероятность как невысокую. FIFA и UEFA отстранили российскую сборную от всех действующих турниров с 2022 года, поэтому национальная сборная не сможет играть в отборочных матчах.