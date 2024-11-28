FIFA не разрешила Буркина-Фасо сыграть товарищеский матч с РФ

Фото: depositphotos/photogearch

Национальная команда Буркина-Фасо не сможет сыграть товарищеский матч со сборной России по решению FIFA. Об этом заявил глава отдела связи с общественностью Федерации футбола африканской страны Кадер Траоре в беседе с Sport24.

По его словам, сыграть матч сложно, так как международная организация примет карательные меры в ответ.

Между тем президент Российского футбольного союза Александр Дюков уверен, что у сборной РФ по футболу будет больше статусных соперников и товарищеских матчей в 2025 году. Кроме того, он выразил надежду, что российская команда сыграет на чемпионате мира 2026 года, несмотря на то, что она не будет допущена до жеребьевки квалификации.

Один из источников заявил, что сборная России не будет участвовать в отборе на ЧМ-2026 из-за вопросов, связанных с безопасностью. Второй источник, в свою очередь, считает, что шанс на допуск российской сборной в отборочную группу до старта квалификации сохраняется.