Президент РФС уверен, что у сборной РФ по футболу будет больше статусных соперников

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У сборной РФ по футболу будет больше статусных соперников и товарищеских матчей в 2025 году, считает президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

"Для нас первый и главный приоритет – играть с национальными сборными", – цитирует его ТАСС.

Дюков считает, что для сборной РФ важны рейтинговые очки и игры со сборными других стран, которые занимают высокое место в Международной федерации футбола. Не менее важно и проводить домашние встречи с болельщиками. При этом президент РФС не исключил возможность проведения матчей с неофициальными сборными.

В 2024 году российская команда провела пять матчей. Самую крупную победу в своей истории она одержала, обыграв команду Брунея в товарищеском матче со счетом 11:0. Игра проходила в Краснодаре, ее посетили свыше 20 тысяч зрителей. Забитыми мячами отметились Иван Обляков (1-я и 28-я минуты), Евгений Морозов (10), Лечи Садулаев (48), Никита Кривцов (57), Тамерлан Мусаев (62), Андрей Мостовой (67), Александр Черников (73), а также Алексей Батраков (79) и Арсен Адамов (88).