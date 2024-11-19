Сборная России по футболу обыграла Сирию в товарищеском матче

Фото: телеграм-канал "Сборная России по футболу"

Российская сборная по футболу обыграла Сирию в товарищеской встрече со счетом 4:0. Матч состоялся в Волгограде во вторник, 19 ноября.

В ходе игры отличились Максим Осипенко, который оформил дубль на 33-й и 80-й минутах, а также Илья Самошников – на 53-й минуте и Алексей Миранчук – на 66-й минуте.

На матче присутствовали 35 628 зрителей. Результаты будут учтены в рейтинге Международной федерации футбола (FIFA). Сборная России занимает 34-е место, а Сирия – 93-е.

Сборная России 15 ноября одержала самую крупную победу в своей истории, обыграв команду Брунея в товарищеском матче со счетом 11:0. Игра проходила в Краснодаре, ее посетили свыше 20 тысяч зрителей.

Забитыми мячами отметились Иван Обляков (1-я и 28-я минуты), Евгений Морозов (10), Лечи Садулаев (48), Никита Кривцов (57), Тамерлан Мусаев (62), Андрей Мостовой (67), Александр Черников (73), а также Алексей Батраков (79) и Арсен Адамов (88). При этом на 7-й минуте мяч в свои ворота забил Нурихван Отман, поэтому судьи засчитали его как автогол.

