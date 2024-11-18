Сборную РФ могут не допустить до жеребьевки квалификации ЧМ-2026 по футболу

Фото: телеграм-канал "Сборная России по футболу"

Российская сборная по футболу не будет допущена до жеребьевки квалификации чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает "Матч ТВ" со ссылкой на источники.

Первый источник, опрошенный спортивным изданием, заявил, что сборная России не будет участвовать в отборе на ЧМ-2026 из-за вопросов, связанных с безопасностью. Как указывает "Матч ТВ", Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) и Международная федерация футбола (FIFA) не готовы изменить свою позицию после отстранения российской команды от международных турниров.

Второй источник, в свою очередь, считает, что шанс на допуск российской сборной в отборочную группу до старта квалификации сохраняется.

ЧМ-2026 пройдет в США, Мексике и Канаде. В турнире впервые будут участвовать 48 команд. Всего будет сыграно 104 матча.

FIFA и UEFA отстранили российскую сборную от всех действующих турниров в конце февраля 2022 года. Национальной сборной России запретили принимать участие в отборе на чемпионат мира в Катаре. Клубы, выступающие в Российской Премьер-лиге, также лишились возможности представлять страну в еврокубках – Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

Несмотря на это, президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков предположил, что сборная России по футболу может поехать на чемпионат мира 2026 года. По его словам, в ближайшее время могут быть приняты решения, которые ускорят возвращение российских футболистов на международную арену. При это он не стал называть конкретных дат.

