В УЕФА выразили надежду на возвращение российских команд к международным матчам

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выразил надежду на то, что российские спортсмены скоро смогут принимать участие в международных матчах. С таким заявлением выступил советник главы ассоциации Йозеф Климент.

По его словам, необходимо вместе держаться перед вызовами, с которыми сейчас сталкивается мировое сообщество. Только так, по мнению Климента, можно преодолеть все препятствия и возобновить совместные матчи.

"Верим, что российским клубам и сборным скоро будет можно встречаться с соперниками на полях в духе честной борьбы", – цитирует его РИА Новости.

Климент также подчеркнул, что Союз европейских футбольных ассоциаций не прекращал сотрудничать с российской стороной.

"Мы хотим наводить мосты между странами, а не разрушать их", – резюмировал он.

ФИФА и УЕФА отстранили российскую сборную от всех действующих турниров в конце февраля 2022 года. Национальной сборной России запретили принимать участие в отборе на чемпионат мира в Катаре. Клубы, выступающие в Российской Премьер-лиге, также лишились возможности представлять страну в еврокубках – Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

Однако в декабре прошлого года сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций может впервые после введения санкций провести турнир в России. Такое решение было принято в результате неофициальных переговоров УЕФА с Российским футбольным союзом (РФС). Уточнялось, что это будет турнир для юношеских сборных команд.



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