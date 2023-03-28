В ОКР назвали неприемлемыми новые рекомендации МОК по допуску спортсменов из РФ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Решение Международного олимпийского комитета (МОК) относительно критериев допуска российских атлетов до соревнований является неприемлемым. Об этом заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"Нейтральный статус – нарушение прав человека, на что обращал внимание специалист из ООН. Считаем предлагаемые условия необоснованными, юридически несостоятельными и чрезмерными", – цитирует его ТАСС.

Поздняков также добавил, что в ОКР не согласны с условием, которое предусматривает проведение дополнительных антидопинговых процедур в отношении спортсменов из России.

Запрет на участие России в соревнованиях по командным видам спорта он считает дискриминацией "не только по паспорту, но и по виду спорта". Москва расценивает это как нарушение олимпийских принципов и требует равных условий для спортсменов из всех стран, подытожил глава ОКР.

В свою очередь, член комитета Госдумы по безопасности Султан Хамзаев в беседе с РИА Новости заявил, что МОК давно утратил свой международный статус и политический нейтралитет, поэтому ожидать ничего другого от него было нельзя.

"Исполком МОК говорит сегодня открытым текстом: "Российский спортсмен, прямо откажись от своего государства!" Если раньше они это делали через флаг, герб, гимн, то сегодня – через критику государства", – отметил парламентарий.

По мнению депутата, в текущих условиях России следует отказаться от любого взаимодействия с Международным олимпийским комитетом.

Между тем олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова считает, что ситуация еще может измениться. Для этого потребуется созвать заседание всех спортивных федераций, а не только входящих в его исполком.

"МОК может <...> собрать внеочередное заседание к лету, чтобы легитимность решения определялась не небольшой группой членов МОК, <...> а всех. <...> Тогда наши шансы на участие в Играх увеличатся", – сказала она в комментарии для "Газеты.ру".

Ранее 28 марта глава МОК Томас Бах заявил, что исполком организации рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях по командным видам спорта, при этом если речь идет об одиночных соревнованиях, то спортсмен не должен поддерживать СВО. Вопрос же допуска России на Олимпиаду в Париже должны решать континентальные федерации, считает Бах.



МОК не допустил россиян к участию в соревнованиях по командным видам спорта

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