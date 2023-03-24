Исполком УЕФА намерен обсудить исключение сборной Белоруссии из квалификации Евро-2024

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Исполком УЕФА 4 апреля намерен обсудить возможность исключения сборной Белоруссии из квалификационного турнира чемпионата Европы 2024 года. Об этом сообщает Sportschau со ссылкой на письмо президента организации Александера Чеферина к членам Европарламента (ЕП).

До этого СМИ сообщали о просьбе более 100 евродепутатов к Чеферину отстранить белорусских спортсменов от участия в отборе на Евро-2024.

"УЕФА намерен обсудить ситуацию с Белоруссией на предстоящем заседании исполнительного комитета", – следует из письма.

В сообщении к ЕП глава УЕФА также подчеркнул внимательность организации к "тревожным событиям", о которых депутаты заявили в письме.

Сборная Белоруссии по футболу имеет возможность принимать участие в матчах УЕФА при условии организации домашних игр за пределами страны и без зрителей. В отборочном турнире Евро-2024 футболисты проведут первый матч в рамках группы I против команды Швейцарии 25 марта в Сербии.

До этого сообщалось, что УЕФА впервые после введения санкций проведет турнир в российском Волгограде. СМИ, ссылаясь на источники, сообщали, что турнир состоится в мае 2023 года между юношескими командами. Решение было принято в результате неофициальных переговоров УЕФА с Российским футбольным союзом (РФС).



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