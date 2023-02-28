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28 февраля, 23:01

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ЦСКА вышел в полуфинал пути РПЛ Кубка России по футболу

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Московский футбольный клуб ЦСКА вышел в полуфинал пути Российской Премьер-лиги в Кубке России.

В первом матче стадии 1/4 финала против "Краснодара" столичные "армейцы" одержали победу со счетом 3:0. В следующий раунд команда вышла, несмотря на поражение со счетом 0:1 в ответной игре.

Единственный мяч во встрече 28 февраля забил игрок "Краснодара" Эдуард Сперцян.

Ранее в полуфинал пути РПЛ вышли московский "Спартак" и "Урал" из Екатеринбурга.

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