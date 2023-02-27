"Спартак" вышел в полуфинал пути РПЛ в Кубке России по футболу

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Московский футбольный клуб "Спартак" обыграл столичный "Локомотив" в ответном матче 1/4 финала пути Российской Премьер-лиги (РПЛ) Кубка России.

Игра закончилась со счетом 4:2 в пользу "Спартака". В составе "красно-белых" голы забили Михаил Игнатов, Роман Зобнин, Кристофер Мартинс и Квинси Промес. За "железнодорожников" дважды забил Антон Миранчук

.

В первом матче "Спартак" обыграл "Локомотив" со счетом 1:0.

"Красно-белые" продолжат выступление в Кубке России, а именно в полуфинале пути РПЛ. "Локомотив" также остается в турнире, однако спускается в путь регионов, где сыграет против "Зенита" из Санкт-Петербурга, "Ахмата" из Грозного, "Пари НН" из Нижнего Новгорода или "Акрона" из Тольятти.

27 февраля стало известно, что бразильский футболист Жо, ранее выступавший за московский ЦСКА, завершил карьеру. За "армейцев" 35-летний игрок провел 80 матчей, в которых забил 47 голов.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!