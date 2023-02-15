Гол россиянина Головина признали лучшим на чемпионате Франции в январе

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Гол российского футболиста Александра Головина, выступающего за клуб "Монако", признали лучшим на чемпионате Франции в январе. Об этом сообщили в пресс-службе Лиги 1.

Полузащитник отличился в матче 17-го тура. В этой игре клуб "Монако" встречался с "Брестом". Гол Головина принес его команде победу.

Александр Головин является воспитанником московского ЦСКА. С сезона 2018/2019 он выступает за "Монако". В текущем сезоне в активе футболиста 5 голов (в том числе против ПСЖ) и 6 голевых передач.

В начале февраля стал известен новый клуб российского нападающего Артема Дзюбы. Игрок подписал контракт с московским "Локомотивом". Вместе с ним состав "железнодорожников" пополнил Игорь Смольников.



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