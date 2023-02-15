01:43Спорт
"Бавария" обыграла ПСЖ на выезде в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов
Фото: AP Photo/Christophe Ena
Германская "Бавария" обыграла французский "Пари Сен-Жермен" со счетом 1:0 в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
Встреча проходила в Париже, на 53-й минуте матча полузащитник "Баварии" Кингсли Коман забил гол в ворота французского клуба. Коман – бывший воспитанник ПСЖ, в составе этого клуба он дважды становился чемпионом Франции в 2013 и 2014 годах.
Ответный матч состоится 8 марта в Мюнхене. Финал Лиги чемпионов пройдет 10 июня в Стамбуле.
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