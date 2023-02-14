Болельщикам напомнили о необходимости оформления Fan ID

Фото: ТАСС/Валентин Егоршин

С 3 марта этого года на игры Российской Премьер-лиги болельщики смогут попасть только имея электронную карту – Fan ID. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Всего две недели остается у болельщиков, чтобы оформить Fan ID. Электронная карта понадобится любителям футбола для посещения финального матча Кубка России.

"На стадионах уже все готово к работе с Fan ID. И зрители, которые не оформят паспорт болельщика, рискуют остаться без живого футбола", – отметили в сообщении.

Для оформления Fan ID ранее болельщики должны были подать заявление на портале госуслуг, а затем отправиться в флагманский офис "Мои документы" или во Дворец госуслуг на ВДНХ. Теперь подтверждение заявления доступно в любом центре госуслуг.

Чтобы оформить Fan ID онлайн, пользователю необходимо войти на портал госуслуг и выбрать услугу "Карта болельщика". Следующий шаг – подтверждение персональных и контактных данных, а также загрузка портретного фото. После этого должно прийти уведомление о посещении офиса "Мои документы" для подтверждения личности. Взрослым с собой нужно взять паспорт, для детей – свидетельство о рождении. В офисе следует оповестить сотрудника о необходимости подтвердить личность для получения карты болельщика. Процесс уточнения данных занимает порядка двух-трех минут. После карта появится в личном кабинете на госуслугах.

Еще один способ оформить Fan ID – посетить любой центр "Мои документы". Там сотрудники сфотографируют заявителя. Детям младше 14 лет оформить ее могут родители или прочие законные представители. Для этого нужно принести оригинал свидетельства о рождении и прийти с ребенкомдля фотографирования. Через две-три минуты карта появится в личном кабинете на портале госуслуг.

Карта болельщика Fan ID нужна для посещения футбольных матчей Российской Премьер-лиги, покупки билетов и абонементов. Чтобы зайти на стадион, необходимо показать QR-код. Однако по QR-коду другого владельца посетить матч не удастся.

Кроме того, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций запустило мобильное приложение "Карта болельщика".

С помощью приложения болельщики смогут сохранить билет на матч и пройти по нему на стадион даже без доступа в интернет.



Карту болельщика теперь можно оформить во всех столичных центрах госуслуг

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