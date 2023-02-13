Москвичам рассказали, зачем нужна карта болельщика и как ее оформить

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Электронная карта болельщика понадобится для посещения футбольных матчей Российской Премьер-лиги. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Оформить карту можно через портал госуслуг. Для этого нужно выбрать услугу "Карта болельщика", подтвердить персональные и контактные данные, а также загрузить портретное фото. Далее заявителю придет уведомление о посещении офиса "Мои документы" для подтверждения личности. Когда данные будут проверены, карта отобразится в личном кабинете.

Также карту можно оформить в центрах "Мои документы" без предварительной заявки на сайте. На приеме сотрудники сфотографируют заявителя и проверят необходимые данные. Через две-три минуты документ появится в профиле.

Детям до 14 лет карту болельщика смогут оформить онлайн или офлайн родители или законные представители. Процедура отличается лишь тем, что нужно предоставить свой паспорт и свидетельство о рождении.

После оформления карты болельщика владельцы смогут посещать футбольные матчи Российской Премьер-лиги, покупать билеты и абонементы. Для входа на стадион нужно лишь показать QR-код, который позволит посетить мероприятие. Пройти по чужому QR-коду нельзя.

Ранее сообщалось, что Минцифры РФ запустило мобильное приложение "Карта болельщика". С помощью приложения болельщики смогут сохранить билет на матч и пройти по нему на стадион даже без доступа в интернет. Также пользователям доступно расписание игр, оформление карты болельщика, информация о бонусных программах клубов и передача билетов другому человеку.



Карту болельщика теперь можно оформить во всех столичных центрах госуслуг

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