Минцифры запустило приложение "Карта болельщика"

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций запустило мобильное приложение "Карта болельщика". Об этом сообщило ведомство в официальном телеграм-канале.

С помощью приложения болельщики смогут сохранить билет на матч и пройти по нему на стадион даже без доступа в интернет. Также пользователям доступно расписание игр, оформление карты болельщика, информация о бонусных программах клубов и передача билетов другому человеку.

"Приложение "Карта болельщика" пригодится болельщикам, спортсменам, персоналу стадионов и клубов и представителям СМИ для прохода на мероприятие", – сообщили в ведомстве.

Скачать бета-версию приложения "Карта болельщика" можно в магазинах приложений RuStore, Google Play, AppStore, AppGallery.

Ранее сообщалось, что теперь карту болельщика можно оформить в любом московском центре госуслуг "Мои документы". Для этого необходимо прийти в центр с паспортом, сфотографироваться, а через пару минут карта появится в личном кабинете.

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