Держатели национальной карты смогут получить кешбэк при покупке билетов на матчи КХЛ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Держатели национальной карты могут получить кешбэк 10% при покупке билетов на матчи клубов Континентальной хоккейной лиги. Программа действует до конца февраля при оплате билетов картой "Мир", сообщает пресс-служба платежной системы.

"Для многих россиян посещение хоккейных матчей с семьей или друзьями уже стало традицией. Мы запустили новую акцию с выгодным кешбэком, чтобы все болельщики могли чаще посещать игры любимых команд и поддерживать их на трибунах", – пояснила директор по маркетингу платежной системы Наталья Пейсахович.

Акция платежной системы продлится до 26 февраля 2023 года. В ее рамках болельщики могут приобрести билеты на матчи 20 команд, участвующих в Континентальной хоккейной лиге. Чтобы воспользоваться предложением, необходимо подключить программу лояльности на сайте или в приложении "Привет, Мир!". После этого приобрести билеты можно как на сайтах команд, так и через специальные сервисы, например "Кассир.ру", "Яндекс Афиша" или "Чемпионат".

Ранее стало известно, что автомобилисты могут получить кешбэк при оплате картами "Мир" топлива и товаров в сети АЗС "Газпромнефть" в столичном регионе. Так, при покупке на сумму от 1,2 тысячи рублей на счет вернутся 100 рублей.



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