Автомобилисты могут получить кешбэк на заправках Московского региона

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Держатели карт "Мир" смогут получить кешбэк при оплате топлива и товаров в сети АЗС "Газпромнефть" в Московском регионе. При покупке на сумму от 1,2 тысячи рублей автовладельцы смогут вернуть 100 рублей, сообщает пресс-служба платежной системы "Мир".

"Кешбэк начисляется за оплату на кассе АЗС, в мобильном приложении сети, в терминалах автоматических АЗС и в кассах самообслуживания", – говорится в сообщении.

Директор по маркетингу и коммуникациям платежной системы "Мир" Наталья Пейсахович рассказала, что АЗС остается одной из самых востребованных категорий трат.

"Каждый месяц на заправках совершается более 35 миллионов операций, и этот показатель продолжает расти. Мы хотим предоставить удобное и выгодное использование карт платежной системы "Мир" и уверены, совместный проект с АЗС "Газпромнефть" станет очередным приятным бонусом для пользователей национальной платежной карты", – сообщила Пейсахович.

Отмечается, что кешбэк приходит в течение нескольких рабочих дней. Чтобы его получить, необходимо предварительно зарегистрировать карту на сайте программы лояльности платежной системы и оплатить этой же картой покупки. Акция действует в 47 регионах России.

Ранее сообщалось, что пассажиры общественного транспорта Москвы и Подмосковья могут получить кешбэк за проезд по карте "Мир". Чтобы воспользоваться предложением, национальная платежная карта должна быть загружена в смартфон через приложения Mir Pay или Samsung Pay. Акция продлится до конца года.

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