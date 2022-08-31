Кешбэк за оплату проезда картой "Мир" запустят в столичном регионе с 1 сентября

Фото: ТАСС/Петр Ковалев
За оплату проезда картой "Мир" в общественном транспорте столицы и Подмосковья граждане будут получать кэшбэк в размере 10 рублей. Акция начнет действовать с 1 сентября, уточнила пресс-служба Национальной системы платежных карт (НСПК).
Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов напомнил, что Сергей Собянин поручил заняться развитием билетной системы. Такая акция позволит предложить пассажирам выгодные условия оплаты проезда.
"1 сентября совместно с нашим партнером – платежной системой "Мир" – мы запускаем акцию, по которой получить кешбэк 10 рублей по карте "Мир" можно не только в транспорте Москвы, но и Подмосковья. Это предложение действует до конца года", – уточнил он.
Чтобы получить кешбэк, карта должна быть загружена в Mir Pay или Samsung Pay.
Отмечается, что речь идет о всех видах общественного транспорта:
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