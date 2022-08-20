Россия ведет переговоры с рядом стран об использовании карты "Мир" – МИД РФ

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
Россия ведет переговоры с несколькими странами об использовании отечественной платежной карты "Мир", сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.
По его словам, приоритетность расширения географии использования карт "Мир" повысила необоснованная блокировка всех российских клиентов со стороны крупнейших международных карточных платежных систем.
"На разной стадии находятся переговоры с Азербайджаном, Бахрейном, Египтом, Индией, КНР, Кубой, Мьянмой, Нигерией, Таиландом и другими странами", – сказал дипломат в интервью ТАСС.
В середине июля посол Нигерии в РФ Абдуллахи Шеху сообщил, что финансовые учреждения западно-африканского государства обсуждают с российскими партнерами возможность использования в стране карт платежной системы "Мир". Он добавил, что пока для поездок в Африку при себе нужно иметь наличные в долларах, евро или фунтах, а обменять рубли там вряд ли получится.
Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал Москве 24, что карты "Мир" в перспективе могут заработать в странах Востока и государствах, чья экономика ориентирована на туристов. Он также не исключил, что в будущем карты "Мир" могут заработать во всех европейских странах, которые принимают большое количество путешественников из России.
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