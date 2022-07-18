Экономист рассказал, в каких странах могут начать принимать карты "Мир"

Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл
Карты "Мир" в перспективе могут заработать в странах Востока и государствах, чья экономика ориентирована на туристов. Таким мнением в беседе с Москвой 24 поделился кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.
Ранее стало известно, что финансовые учреждения Нигерии обсуждают использование карт "Мир" с российскими партнерами. Посол страны в РФ Абдуллахи Шеху отметил, что пока для поездок в Африку при себе нужно иметь наличные в долларах, евро или фунтах. Обменять рубли там вряд ли получится, добавил он.
По словам Беляева, в "Мире" заинтересованы все больше зарубежных государств.
Так как карта создана для обслуживания физических лиц, прежде всего ее внедрение решает проблему обслуживания российских туристов за рубежом, сказал эксперт. Кроме того, это упрощает деловое сотрудничество, обратил внимание он.
"Российские специалисты, представители заводов и предприятий присутствуют там одновременно и как частные лица. Значит, и у них возникает потребность в том, чтобы расплачиваться с помощью этих пластиковых карт. И наоборот, если представители тех стран приезжают в Россию, они тоже здесь могут пользоваться этими картами", – объяснил экономист.
Со странами, где обслуживается "Мир", уже есть определенный уровень торгово-экономических взаимоотношений, которые могут развиваться и дальше, продолжил Беляев: это говорит о том, что изолировать российскую экономику от мировой не удалось. Эксперт прогнозирует, что список стран, принимающих карты "Мир", будет только расти, в первую очередь за счет государств Востока.
В будущем карты "Мир" могут заработать во всех европейских странах, которые принимают большое количество путешественников из России, считает Беляев. Однако на сегодняшний день об этом можно говорить как об отдаленной перспективе, заключил он.
Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что российские туристы могут беспрепятственно расплачиваться картами "Мир" в отелях Турции. Расширение географии их действия за рубежом является ключевой задачей ведомства, добавила она.
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