Туристы из РФ могут оплачивать картой "Мир" услуги в отелях Турции – Ростуризм

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Российские туристы беспрепятственно могут оплачивать картой "Мир" услуги почти во всех отелях Турции, сообщила ТАСС глава Ростуризма Зарина Догузова.

По ее словам, подключение значительной части инфраструктуры Турции к приему карт "Мир" подтвердил министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой. Догузова также отметила, что содействие расширению использования карты за рубежом является ключевой задачей ведомства.

"В этом вопросе мы по своей линии активно работаем с зарубежными партнерами. Рассчитываем, что до конца этого года карту "Мир" будут принимать в основных популярных направлениях отдыха россиян", – рассказала глава Ростуризма.

Ранее заместитель гендиректора "Tez Tour Египет" Тамер Саид сообщил, что власти Египта прорабатывают с банками возможность использования в стране карт российской платежной системы "Мир". Данный вопрос рассматривают также Куба и Венесуэла.

