Власти Египта заявили о работе над возможностью использования карт "Мир"

13:23
Фото: depositphotos/ilkaydede
Власти Египта прорабатывают с банками возможность использования в стране карт российской платежной системы "Мир", сообщил заместитель гендиректора "Tez Tour Египет" Тамер Саид.
"Правительство Египта уже месяц работает над тем, чтобы российские туристы могли расплачиваться картами "Мир" либо проводить оплату за услуги в рублях через карту, или снять наличные. Это вопрос непростой, надеемся, что он скоро разрешится... Думаю, что к зиме", – приводит слова Саида РИА Новости.
Ранее сообщалось, что власти России и Турции договорились расширить применение карт платежной системы "Мир" в турецких отелях. Также была достигнута договоренность об увеличении интенсивности взаимных пассажирских авиаперевозок с привлечением российских и турецких авиакомпаний.
В 2021 году поток туристов из РФ в Турцию составил 4,7 миллиона человек. Ожидается, что большее число рейсов позволит этот показатель сохранить и, возможно, увеличить.
Курорты Египта и Турции продолжили создать условия для поездок российских туристов
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