В Ростуризме рассказали, как вернуть деньги за отмененные заграничные туры

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Россияне могут вернуть средства, уплаченные за отмененные заграничные туры, несколькими способами, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

"В случае отмены тура необходимо договориться с туроператором о переносе тура на другие доступные направления или на другие даты", – сказала она на правительственном брифинге.

Кроме того, по словам Догузовой, тур можно полностью отменить и оформить возврат средств, а также взыскать уплаченные деньги через суд.

Глава Ростуризма отметила, что после введения санкций туроператоры получили большое количество новых обязательств, которые тяжело выполнять. В связи с этим туристы также оказались в непростом положении. Догузова подчеркнула, что ведомство предпримет максимум усилий для обеспечения соблюдения баланса интересов сторон.

Ранее Догузова сообщила о работе над запуском перевозок в Египет и Турцию на базе чартеров. Сегодня уже есть прямое авиасообщение со Стамбулом. Однако, по ее словам, объемов перевозок пока недостаточно.