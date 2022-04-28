В Ростуризме рассказали, как вернуть деньги за отмененные заграничные туры

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Россияне могут вернуть средства, уплаченные за отмененные заграничные туры, несколькими способами, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.
"В случае отмены тура необходимо договориться с туроператором о переносе тура на другие доступные направления или на другие даты", – сказала она на правительственном брифинге.
Кроме того, по словам Догузовой, тур можно полностью отменить и оформить возврат средств, а также взыскать уплаченные деньги через суд.
Глава Ростуризма отметила, что после введения санкций туроператоры получили большое количество новых обязательств, которые тяжело выполнять. В связи с этим туристы также оказались в непростом положении. Догузова подчеркнула, что ведомство предпримет максимум усилий для обеспечения соблюдения баланса интересов сторон.
Ранее Догузова сообщила о работе над запуском перевозок в Египет и Турцию на базе чартеров. Сегодня уже есть прямое авиасообщение со Стамбулом. Однако, по ее словам, объемов перевозок пока недостаточно.
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