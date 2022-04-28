Ростуризм запустит перевозки в Египет и Турцию на базе чартеров

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Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила о работе над запуском перевозок в Египет и Турцию на базе чартеров. Сегодня уже есть прямое авиасообщение со Стамбулом. Однако, по ее словам, объемов перевозок пока недостаточно.

"Мы сейчас работаем над тем, чтобы с мая расширить возможности не только по регулярной перевозке, но и запустить в том числе перевозку на базе чартеров, чтобы чартеры полетели, туроператоры могли начать реализовывать тот объем накопленных обязательств, о которых мы с вами говорили", – приводит слова Догузовой ТАСС.

Ранее стало известно, что в Анталье создадут вторую авиакомпанию, которая будет ориентирована на перевозки российских туристов в Турцию. Управление гражданской авиации страны уже выдало компании Mavigok Aviation предварительное разрешение.

Для полетов будут задействованы четыре самолета типа Boeing 737-900 и Boeing-777.

