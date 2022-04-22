В Турции запустят вторую авиакомпанию для туристов из России

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В Анталье создадут вторую авиакомпанию, которая будет ориентирована на перевозки российских туристов в Турцию. Об этом сообщает портал Airporthaber.

Управление гражданской авиации Турции уже выдала компании Mavigok Aviation предварительное разрешение. Для полетов будут задействованы четыре самолета типа Boeing-737-900 и Boeing-777.

Как уточняется, в первую очередь планируются рейсы в Россию, но потом география полетов может быть расширена.

Ранее сообщалось, что в Турции создали авиакомпанию, которая займется перевозками россиян на курорты страны. Перевозчик получил название Southwind. Авиакомпания будет базироваться в Анталье, а первые рейсы запланированы на конец мая. Также сообщается, что парк Southwind состоит из пяти самолетов Airbus: трех широкофюзеляжных и двух узкофюзеляжных.

До этого в Турции согласовали и утвердили дорожную карту по привлечению туристов из России на курорты в условиях санкций. В частности, министерство культуры и туризма, Минтрас, а также министерство казначейства и финансов рассмотрели идею о создании новой авиакомпании для чартерных перевозок россиян. Ожидается, что данная мера позволит привлечь дополнительно около миллиона российских туристов.

