Новая турецкая авиакомпания для перевозки россиян на курорты заработает в мае – СМИ

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В Турции создали авиакомпанию, которая займется перевозками россиян на курорты страны. Перевозчик получил название Southwind. Об этом сообщает портал Airport Haber.

Отмечается, что авиакомпания будет базироваться в Анталье, а первые рейсы запланированы на конец мая. Также сообщается, что парк Southwind состоит из пяти самолетов Airbus: трех широкофюзеляжных и двух узкофюзеляжных.

Ранее в Турции согласовали и утвердили дорожную карту по привлечению туристов из России на курорты в условиях санкций.

В частности, министерство культуры и туризма, Минтрас, а также министерство казначейства и финансов рассмотрели идею о создании новой авиакомпании для чартерных перевозок россиян. Ожидается, что данная мера позволит привлечь дополнительно около миллиона российских туристов.

Кроме того, еще одна турецкая авиакомпания Turkish Airlines заявила о намерении выделить российским туроператорам места на рейсах. Власти Турции также рассматривают возможность выдачи кредита на 300 миллионов долларов для российских туроператоров.

