Ростуризм усилит контроль за ценами и качеством услуг на курортах РФ

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Ростуризм усилит контроль за ценами и качеством услуг на российских курортах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"В преддверии летнего туристического сезона по поручению вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко Ростуризм совместно с ФАС России и Роспотребнадзором усиливают мониторинг цен и случаев недобросовестного поведения субъектов туристической отрасли", – отмечается в сообщении.
В ведомстве добавили, что повышенное внимание будет уделяться соответствию отелей заявленному уровню звезд международной классификации.
Ранее стало известно, что правительство РФ приняло решение о продлении программы туристического кешбэка до 15 апреля. Предполагается, что ей смогут воспользоваться еще не менее 1,5 миллиона россиян. Еще одной мерой поддержки туротрасли, принятой кабмином, стало освобождение гостиниц от уплаты НДС.
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