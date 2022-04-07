Программу туристического кешбэка продлили до 15 апреля

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Правительство РФ приняло решение о продлении программы туристического кешбэка до 15 апреля, заявил глава кабмина Михаил Мишустин.

"Программа возврата части стоимости за путевку быстро стала популярной. Уже более 1,5 миллиона человек ей воспользовались. И желающих по-прежнему очень много. Правительство приняло решение – продлить ее до 15 апреля", – заявил он в ходе выступления с ежегодным отчетом правительства перед Госдумой.

По оценке Мишустина, благодаря продлению программы кешбэком смогут воспользоваться еще не менее 1,5 миллиона россиян. Также премьер рассказал о других мерах поддержки туристической отрасли, принятых кабмином. В частности, владельцы действующих гостиниц были освобождены от уплаты НДС, предприниматели получили право на получение льготных кредитов по ставке 5% и грантов на строительство некапитальных объектов размещения.

"Несколько сотен предпринимателей получили на такие проекты свыше одного миллиарда рублей", – заключил Мишустин.

Ранее Ростуризм сообщил о досрочном закрытии продаж в рамках программы туристического кешбэка в ночь на 9 апреля в связи с высоким спросом на туры. По словам главы ведомства Зарины Догузовой, в сравнении с предыдущим окном продаж туров с кешбэком в нынешнее время спрос вырос в два раза. Если проводить сравнение с минувшим 2021 годом, то бронирование производят в пять раз чаще.