Туристический кешбэк за поездки россиян в Москву составил 90 млн рублей в прошлом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Весной и летом прошлого года россияне купили 5,5 тысячи туров в Москву на сумму свыше 287,5 миллиона рублей. Благодаря программе туристического кешбэка путешественникам вернулось 57,5 миллиона рублей. Еще 32,2 миллиона рублей кешбэка туристы получили за проживание в отелях Москвы, рассказала заммэра города Наталья Сергунина.
"Только за весну и лето прошлого года российские туристы оплатили проживание в отелях и приобрели туры в Москву на сумму около 450 миллионов рублей. Туристический кешбэк для них составил почти 90 миллионов рублей", – рассказала Сергунина.
По ее словам, дополнительным инструментом развития туристической отрасли является цифровой сервис Russpass, объединяющий туристические предложения всех регионов страны. Россияне могут составить индивидуальный маршрут поездки, купить готовый тур или экскурсию, купить билеты на самолет, поезд или автобус, в музей или театр.
В настоящее время в сервисе доступно свыше четырех тысяч предложений для путешественников, включая туры и авторские маршруты.
С 15 марта возобновляется продажа туров по России с кешбэком. Купить тур можно вплоть до 1 мая, а отправиться в путешествие – с момента покупки и до 1 июля.
Как рассказала ранее глава Ростуризма Зарина Догузова, такое решение сделает отдых для туристов внутри страны доступнее, а также поддержит бизнес и рабочие места в отрасли.
Продажи путевок в рамках детского кешбэка начнутся в ночь на 31 марта, отправиться в лагерь можно будет с 1 мая и на протяжении всего лета.
В России вновь запускают программу детского туристического кешбэка
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