Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Правительство РФ решило продлить программу компенсаций на детский отдых. Продажи путевок в рамках детского кешбэка начнутся в ночь на 31 марта, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании с главой кабмина Михаилом Мишустиным.
По его словам, отправиться в лагерь можно будет с 1 мая. Чернышенко подчеркнул, что вопрос уже проработан с Национальной системой платежных карт.
"Все продажи путевок начнутся в ночь с 30 на 31 марта, они подтверждают техническую готовность", – сказал Чернышенко.
Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что программа туристического кешбэка в России возобновится с 15 марта.
В ведомстве считают, что данная программа позволит туристам доступнее отдыхать внутри страны, а также поддержит бизнес и рабочие места в отрасли. Условия программы останутся прежними.
10 марта Владимир Путин поручил Минтруду РФ повторно проработать аналогичную программу для детских поездок. Запустить ее, по его словам, нужно уже в мае 2022 года.
Программу кешбэка на детский отдых в России возобновят
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