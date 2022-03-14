Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Правительство РФ решило продлить программу компенсаций на детский отдых. Продажи путевок в рамках детского кешбэка начнутся в ночь на 31 марта, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании с главой кабмина Михаилом Мишустиным.

По его словам, отправиться в лагерь можно будет с 1 мая. Чернышенко подчеркнул, что вопрос уже проработан с Национальной системой платежных карт.

"Все продажи путевок начнутся в ночь с 30 на 31 марта, они подтверждают техническую готовность", – сказал Чернышенко.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что программа туристического кешбэка в России возобновится с 15 марта.

В ведомстве считают, что данная программа позволит туристам доступнее отдыхать внутри страны, а также поддержит бизнес и рабочие места в отрасли. Условия программы останутся прежними.

10 марта Владимир Путин поручил Минтруду РФ повторно проработать аналогичную программу для детских поездок. Запустить ее, по его словам, нужно уже в мае 2022 года.

