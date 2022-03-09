Песков рассказал, безопасно ли отдыхать в Крыму и на Кубани

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Отдых в Крыму и Краснодарском крае безопасен, потому что российская армия всегда начеку, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Вы знаете, что окружение там недружественное, но, с другой стороны, наши ВВС и другие специализированные ведомства делают все, чтобы обеспечить на должном уровне безопасность и стабильность в Крыму и Севастополе. Поэтому сейчас никаких оснований для того, чтобы ставить это под сомнения, я не вижу", – пояснил представитель Кремля.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин оценил вероятное повышение продаж туров по России благодаря запуску программы кешбэка. По мнению специалиста, импульс ожидается на уровне 10–15%.

Барзыкин напомнил, что ранее представители турбизнеса обратились в правительство РФ и Ростуризм с предложением возобновить продажи путевок по программе кешбэка до лета. В отрасли считают эту меру самым эффективным механизмом стимулирования спроса.

В России программа туристического кешбэка возобновится с 15 марта. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. Продлится она в течение полутора месяцев.

Предыдущий этап завершился досрочно, в ночь на 1 марта.

