Программа туристического кешбэка возобновится в России с 15 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Программа туристического кешбэка возобновится с 15 марта, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. По ее словам, продажи будут осуществляться до 1 мая.

Она подчеркнула, что новый этап программы продлится полтора месяца.

"Отправляться в поездки можно сразу, прямо с 15 марта и до 1 июля, то есть до начала пика летнего сезона. В программе также участвуют круизы", – заявила Догузова.

По ее словам, такое решение позволит туристам доступнее отдыхать внутри страны, поддержит бизнес и рабочие места в отрасли. Условия программы останутся прежними.

В частности, участвовать могут все без исключения регионы и поездки от двух ночей. Поездки должны оплачиваться картой" Мир" – на нее автоматически в течение пяти дней возвращается 20% от стоимости поездки, максимум – 20 тысяч рублей. Количество поездок на одного человека в рамках программы не ограничено.

Ранее Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям существенно ограничить рейсы за рубеж с 6 марта. Это касается компаний, которые имеют лизинговые самолеты. Рекомендация вызвана высокой степенью риска задержания или ареста воздушных судов российских авиакомпаний за рубежом.

С полуночи 6 марта рекомендуется временно приостановить перевозку пассажиров и грузов из пунктов на территории России в пункты иностранных государств, а с 00:00 8 марта – перевозку пассажиров и грузов из пунктов на территории иностранных государств в пункты на территории России.

