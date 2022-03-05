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туризм

18:08

Продажи туров по РФ могут вырасти на 10–15% после запуска программы кешбэка

туризм

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин оценил вероятное повышение продаж туров по России благодаря запуску программы кешбэка. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению специалиста, импульс ожидается на уровне 10–15%.

Барзыкин напомнил, что ранее представители турбизнеса обратились в правительство РФ и Ростуризм с предложением возобновить продажи путевок по программе кешбэка до лета. В отрасли считают эту меру самым эффективным механизмом стимулирования спроса.

Кроме того, программа турпоездок по программе кешбэка способствует продвижению российских регионов и помогает бизнесу.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе также заявила, что продажи туров по России в результате запуска нового этапа программы вырастут.

"Это было в числе наших предложений, направленных в адрес Ростуризма. Мера остро необходима сейчас, когда спрос на поездки внутри страны снижается от недели к неделе в несколько раз", – добавила специалист.

Ранее стало известно, что программа туристического кешбэка возобновится с 15 марта. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. Продлится она в течение полутора месяцев.

Предыдущий этап завершился досрочно, в ночь на 1 марта.

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