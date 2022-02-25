Ростуризм досрочно закроет продажи туров с кешбэком

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Ростуризм объявил о досрочном завершении продаж по программе туристического кешбэка.

"Окно продаж будет завершено досрочно – в ночь на 1 марта. У всех, кто планировал воспользоваться программой, есть еще несколько дней, чтобы это сделать", – сообщили в Ростуризме.

Руководитель службы Зарина Догузова отметила, что сумма, запланированная на текущий этап, уже практически полностью начислена туристам. Программой кешбэка воспользовались более 700 тысяч человек. Они приобрели поездок с кешбэком на 12 миллиардов рублей. В соответствии с условиями программы туристам вернулись 2,5 миллиарда рублей.

Догузова напомнила, что в будущем в рамках программы откроется еще одно окно продаж: на осенне-зимний период. О точных датах сообщат позднее.

Программа туристического кешбэка стартовала в 2020 году. 18 января в РФ открылось очередное окно продаж. Новый этап должен был продлиться до 12 апреля 2022 года.

Туристам доступны больше двух миллионов вариантов. Условия программы остались прежними: оплатить можно онлайн с помощью карты "Мир", после чего на нее вернется кешбэк – 20% от стоимости, но не больше 20 тысяч рублей.