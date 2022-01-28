Спрос россиян на отели в рамках программы кешбэка вырос на 40%

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Аналитики "Яндекс.Путешествий" заявили о повышении спроса на 40% на отели в рамках программы туристического кешбэка, пятый этап которой стартовал в середине января.

По данным экспертов, в первый день программы количество поисков гостиниц на сервисе стало больше на 70%, если сравнивать с прошлой неделей. Рост на уровне 30–35% был замечен и в следующие дни. Таким образом, по итогам первой недели число бронирований выросло на 40% по сравнению с предыдущей неделей. Доля бронирований с кешбэком достигла 20%, подчеркнули аналитики.

Отмечается, что участники программы чаще всего бронируют отели в Москве и Подмосковье, в Сочи и Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Казани и Татарстане, Калининграде. Средний чек за бронирование равен 20 тысячам рублей, а одна ночь стоит примерно 6 тысяч.

Средняя продолжительность проживания в отеле – 3–4 ночи. Кроме того, среди туристов стало достаточно больше семей с детьми. Уточняется, что в рамках программы на них приходится на 30% больше бронирований, чем вне акции.

"Люди стали больше ездить и останавливаться в местах, которые раньше не могли себе позволить. Две трети наших пользователей экономят в рамках акции до 30% от суммы поездки, потому что получают еще и наш кешбэк баллами "Плюса", – отметила руководитель "Яндекс.Путешествий" Ирина Рейдер.

По ее словам, в среднем путешественники заказывают гостиницу за четыре недели до поездки, хотя весной 2021 года делали это на неделю раньше. На глубину бронирования влияет время года и обстановка с COVID-19, уточнила Рейдер.

Программа туристического кешбэка стартовала в 2020 году. 18 января в РФ стартовал новый этап программы кешбэка за туры по стране. Он продлится до 12 апреля 2022 года. Отправиться в путешествие в рамках данной услуги можно будет до 30 апреля текущего года.

Туристам доступны больше двух миллионов вариантов. Условия программы остались прежними: оплатить можно онлайн с помощью карты "Мир", после чего на нее вернется кешбэк – 20% от стоимости, но не больше 20 тысяч рублей.

