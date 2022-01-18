В России стартовал новый этап программы туристического кешбэка

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Во вторник, 18 января, в России стартовал новый этап программы кешбэка за туры по стране. Он продлится до 12 апреля 2022 года.

Как рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова, в программе участвуют все регионы страны. Для туристов подготовили более двух миллионов предложений. Отправиться в путешествие можно будет до 30 апреля. Помимо этого, с момента начала навигации и до конца мая в рамках программы можно будет отправиться в круиз.

"В период действия программы практически по всей стране можно кататься на горных лыжах и заниматься всеми активными зимними видами отдыха. В этот же период актуален санаторно-курортный и оздоровительный отдых, включая отели с крытыми аквапарками и подогреваемыми бассейнами", – приводит слова Догузовой газета "Известия".

Она добавила, что туристы смогут выбирать дешевые варианты проживания, поэтому с кешбэком у них получится двойная выгода.

Основные условия программы остались прежними. В частности, чтобы получить кешбэк, тур необходимо оплатить онлайн, используя карту "Мир". Максимальная сумма кешбэка – 20 тысяч рублей, при этом количество туров на одного человека не ограничено.

Программа туристического кешбэка стартовала в 2020 году. Четвертый этап был запущен 16 июня 2021 года, в его рамках туристы могли приобрести туры на период с 1 октября и до 24 декабря текущего года включительно. Позже продажи в рамках четвертого этапа были продлены до середины сентября.