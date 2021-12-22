Ростуризм поддержал возобновление программы детского туристического кешбэка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Ростуризм поддерживает возобновление программы детского туристического кешбэка и готов запустить ее, если руководством страны будет принято соответствующее решение. Об этом заявила глава ведомства Зарина Догузова в ходе "Трэвел форума – 2021".
"Для ее продления нужно соответствующее решение и финансирование. Если такое решение будет принято, Ростуризм готов в короткие сроки запустить программу в следующем году", – цитирует ее РИА Новости.
Догузова напомнила, что в 2021 году данная программа была запущена в качестве антикризисной меры. При этом, продолжила она, программа хорошо себя показала: 50-процентной скидкой на путевки в детские лагеря воспользовались родители порядка 400 тысяч детей.
Программа детского туристического кешбэка стартовала в России 25 мая. Купить путевки по ней можно было до 31 августа, а отправить ребенка в поездку – до 15 сентября. В рамках программы родители могли вернуть 50% средств потраченных на путевку, но не более 20 тысяч рублей.
В ноябре замминистра финансов РФ Ирина Окладникова сообщила, что данная программа, вероятно, не будет продлена, поскольку в бюджете РФ на 2022–2024 годы не предусмотрены соответствующие расходы.
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