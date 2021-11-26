Ростуризм пригласил туроператоров к участию в программе кешбэка в 2022 году

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Ростуризм пригласил представителей туристического рынка к участию в программе туристического кешбэка в 2022 году. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Участниками программы могут стать туроператоры, зарегистрированные в соответствующем едином федеральном реестре, гостиницы всех типов, а также электронные системы агрегаторов туруслуг.

Приглашенные в проект организации обязаны создать отдельную страницу для продажи предложений программы кешбэка, а также настроить систему платежей по правилам Национальной системы платежных карт (НСПК). Дедлайн – 12 декабря 2021 года.

Компании, ранее принимавшие участие в программе, могут воспользоваться прошлыми страницами, но с размещением актуальной информации.

Кроме того, необходимо обеспечить возможность продажи туров с кешбэком с официального сайта туроператора, гостиницы или площадки-агрегатора.

Сроки проведения и сумма субсидий по новой программе туристического кешбэка пока неизвестны.

Ассоциация туроператоров России в октябре 2021 года направила письма премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и руководителю Ростуризма Зарине Догузовой с просьбой продлить программу туристического кешбэка на 2022 год. В организации указали на то, что акция позволяет нарастить турпоток от 5 до 25% в том или ином регионе.