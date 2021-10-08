Туроператоры РФ предложили возобновить программу туристического кешбэка в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Программу туристического кешбэка могут продлить в 2022 году. Соответствующие письма направила Ассоциация туроператоров России премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и руководителю Ростуризма Зарине Догузовой. Об этом сообщается на сайте АТОР.

"АТОР надеется, что правительство Российской Федерации примет решение о продлении программы туристического кешбэка на 2022-й год и еще миллион россиян смогут открыть для себя свою страну", – говорится в сообщении.

По словам экспертов, регионы получают благодаря программе кешбэка от 5 до 25% дополнительного турпотока. По мнению АТОР, наиболее оптимальным для потребителей и бизнеса станут периоды акций с кешбэком с 10 января по апрель и с 1 октября до конца декабря 2022 года.

В начале сентября Ростуризм объявил о завершении очередного этапа продаж туров по России с кешбэком. По информации ведомства, услугой воспользовались более 1,6 миллиона граждан страны.